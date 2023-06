Tra i protagonisti del Media Day della Fiorentina in vista della finale di Conference League contro il West Ham, Rolando Mandragora, centrocampista della formazione viola, torna con la mente alla finale persa a Roma contro l'Inter la settimana scorsa in Coppa Italia: "Avevamo fiducia, poi ci sono state difficoltà e poi però siamo usciti in gran modo. Stagione positiva nonostante la finale contro l'Inter non è andata come si sperava. Però siamo stati bravi a reagire, la partita con la Roma ci ha dato grande entusiasmo. Anche in finale di Conference vorremmo gestire la partita e prepararla in maniera molto simile, gestendo noi la partita".

Il West Ham è una squadra fisica e abile tecnicamente.

"Abbiamo contro un avversario forte. Ripeto, vogliamo preparare la partita come contro l'Inter".