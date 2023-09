A margine della premiazione del Torrino d'Oro, ha parlato Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina: "La sconfitta con l'Inter ci ha rovinato questi due giorni liberi, è una sconfitta pesante ma siamo all'inizio, dobbiamo lavorare, crescere e mettere dentro tante cose soprattutto per i nuovi. La strada è lunga, in questo primo step abbiamo ottenuto ciò che vogliamo, che era il playoff di Conference. Ora il campionato, sappiamo come reagire e possiamo fare bene". Le parole raccolte da Tmw.