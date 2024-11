Sorride Claudio Ranieri all’esordio europeo nella sua avventura romana 3.0 con un gol del pari nel finale che regala un punto ai capitolini. La Roma si rende protagonista di una più che buona prestazione in casa del Tottenham, dove passa due volte in svantaggio, ma entrambe le volte rialza la testa e trova un pesantissimo punto che rilancia gli umori e ambizioni. È Son ad aprire le marcature, con un rigore segnato al quinto minuto. Al 20esimo Ndicka pareggia sottoscrivendo il gol del momentaneo 1-1, che El Shaarawy trasforma in 1-2 ma l’ex Milan è in offside e resta solo la soddisfazione per il bel tiro dalla distanza. Al 34esimo Johnson trova la rete che riporta in vantaggio gli Spurs, ma i giallorossi non demordono e al 55esimo Dovbyk insacca ancora alle spalle di Forster ma la bandierina si alza ancora. Gli uomini di Ranieri non perdono le speranze e vengono premiati nel finale con un gol del redivivo Hummels che trova la deviazione da due passi sugli sviluppi di un calcio d’angolo che non lascia scampo ai londinesi, beffati ad un soffio dal triplice fischio.

Sorride anche la Fiorentina di Raffaele Palladino, prossima avversaria in campionato dell’Inter che batte per 3-2 il Pafos e continua la sua striscia di risultati positivi. È Kouame ad aprire la partita grazie ad un pallone servito da Dodo. Al 53esimo Goldar sbaglia e segna nella rete sbagliata, raddoppiando il risultato dei padroni di casa. Al 68esimo, Jairo trova l’angolino di sinistra della porta di Terracciano e accorcia con la rete del momentaneo 2-1. La qualità di Kayode serve a Martinez Quarta per capitalizzare un assist che di testa trasforma in 3-1 per la Viola. All’87esimo, Jaja trova però forza per accorciare ancora strappando un pallone in area ad un ingenuo Terracciano e appoggiandolo in porta. Il risultato però non cambierà fino alla fine: la Fiorentina prosegue così nella sua striscia di successi.

Di seguito tutti i risultati di Europa e Conference League.

Europa League

Braga - Hoffenheim 3-0

FCSB - Olympiacos 0-0

Ferencvaros - Malmoe 4-1

Manchester United - Bodo/Glimt 3-2

Midtjylland - Eintracht Francoforte 1-2

Nizza - Rangers 1-4

Real Sociedad - Ajax 2-0

Slavia Praga - Fenerbahce 1-2

Tottenham - Roma 2-2

Twente - Royale Union SG 0-1

Conference League

Fiorentina - Paphos 3-2

Lugano - Gent 2-0

Mlada Boleslav - Betis 2-1

O. Lubiana - Larne 1-0

Omonia - Legia 0-3

Rapid - Shamrock Rovers 1-1