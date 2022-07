"Resta con noi, non andare all'Inter". Questo il messaggio inviato da alcuni tifosi della Fiorentina a Nikola Milenkovic, obiettivo di mercato di Simone Inzaghi per la difesa, nella tarda mattinata di oggi prima dell’amichevole tra la squadra di Vincenzo Italiano e il Trento. Il difensore serbo, durante la sessione di foto a autografi, è stato travolto dall'affetto dei sostenitori viola al seguito della squadra in ritiro che, come testimoniato dai colleghi di Labaroviola.com, gli hanno anche gridato "le maglie a strisce non ci piacciono e "che tu resti o vada via, ti vorremo sempre bene".