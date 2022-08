Giornata di presentazione in casa Fiorentina per il nuovo terzino, il brasiliano Dodo. L'ex Shakhtar Donetsk ha rivelato di avere avuto un consigliere speciale in un giocatore che la Serie A la conosce bene: "Quando abbiamo sfidato il Real Madrid ho parlato con Roberto Carlos, che mi ha dato dei consigli. Ho già giocato contro squadre intense come Inter e Atalanta e sono consapevole che in Italia l'aspetto più importante per un difensore è la marcatura. L'esperienza alla Fiorentina sarà importante anche da questo punto di vista".