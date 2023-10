Ospite sulle frequenze di Radio 24, Rocco Commisso, patron della Fiorentina, ha ribadito che i soldi spesi finora per acquistare e gestire la Fiorentina sono usciti tutti dalle sue tasche: "Abbiamo messo 420 milioni, e non sono soldi che arrivano dai fondi come accade per altre squadre di Serie A - le sue parole -. Questi sono soldi di Rocco, sono contento di questo. Scelta dell'Italia? Io ho investito nei Cosmos per salvarli, qui invece sono venuto per ridare qualcosa al mio Paese. Con le due finali dello scorso anno abbiamo incrementato i nostri ricavi del 48%, ma ancora non abbiamo i ricavi di Juve, Milan ed Inter. Per questo sono in difficoltà.

Io non posso andare avanti a comprare giocatori se i ricavi sono così bassi. Lo stadio avrebbe aiutato, non me lo hanno fatto fare. Ora speriamo nel Comune".