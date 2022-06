Dopo una parentesi all'Empoli, il centrocampista della Fiorentina Marco Benassi vuole restare in viola nella prossima stagione. Molto dipenderà dal ritiro e dalle scelte del tecnico Vincenzo Italiano. Intanto, però, c'è spazio per le considerazioni in vista della prossima stagione: "Sarà un campionato anomalo perché ci sarà una sosta lunga, a cui nessuno è abituato. Ci sarà da fare due preparazioni, ma penso che ogni squadra si preparerà al meglio", ha detto a Tuttomercatoweb.