Avrebbe dovuto essere ospitata a San Siro, e invece, dopo la decisione della UEFA di togliere a Milano l'organizzazione della partita spaventata dalla possibilità che in quella data siano già avviati gli eventuali lavori di ristrutturazione dell'impianto, cosa che visti gli ultimi sviluppi appare decisamente improbabile, la finale di Champions League del 2027 sembra essere indirizzata a Madrid. La rivelazione è di Rafael Louzán, presidente della Federcalcio spagnola, che a margine dell'incontro per la supervisione dei lavori allo stadio La Cartuja di Siviglia in vista della finale di Copa del Rey, ha risposto ad una domanda relativa alla possibilità di disputare la finale di un torneo continentale per club nello stadio ormai diventato 'casa' degli eventi nazionali iberici.

Louzan in tal senso ha affermato ai microfoni di Marca: "Quest'anno la Spagna ha la finale di Europa League a San Mamés e abbiamo garantita anche la finale di Champions League del 2027 al Cívitas Metropolitano di Madrid. Quindi perché non chiedere che Siviglia possa ospitare una delle prossime finali europee in questo stadio. Sono stato con Aleksandar Ceferin due o tre volte e gli chiederemo questa possibilità, perché abbiamo la sede, la città e una fantastica infrastruttura alberghiera per ospitare eventi di queste caratteristiche".