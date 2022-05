A partire da oggi, i sostenitori dell’Inter e della Juventus potranno iniziare ad acquistare i biglietti per la finale di Coppa Italia in programma allo stadio Olimpico in programma mercoledì 11 giugno. Il club nerazzurro comunica che ai propri sostenitori sono riservati i biglietti dei settori Curva Nord, Distinti Nord, Tribuna Monte Mario lato Nord e Tribuna Tevere lato Nord , i tagliandi avranno i seguenti prezzi:

Distinti – 50 euro

Curve – 35 euro

Per acquistare i tagliandi, i tifosi interessati dovranno accedere al sito di Vivaticket, registrarsi sulla piattaforma e successivamente procedere all’acquisto. La prima fase di vendita inizierà oggi, 2 maggio e si concluderà alle ore 9 del 4 maggio 2022, ed è riservata agli abbonati nerazzurri alla stagione 19/20. Potranno acquistare fino a 4 biglietti, purché gli intestatari risultino abbonati alla Serie A 19/20. La seconda fase di vendita sarà attiva dalle ore 10:00 del 4 maggio alle ore 9:00 del 5 maggio e sarà riservata agli abbonati 19/20 più i soci Inter Club, che potranno acquistare fino a 4 biglietti purché tutti gli utilizzatori siano soci Inter Club attivi per la stagione 21/22. La terza e ultima fase di vendita dei biglietti residui, libera per tutti, inizierà eventualmente alle ore 12 di giovedì 5 maggio. Per i tifosi con disablità saranno riservati 200 posti (80 disabili in carrozzina + 20 non in carrozzina e 100 accompagnatori) in Tribuna Tevere lato Nord.