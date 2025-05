Beppe Bergomi, presente negli studi di Sky Sport, ha parlato così della finale di Champions in programma domani tra PSG e Inter: "Vincere la Champions significherebbe per l'Inter chiudere un percorso fatto di vittorie in campionato e dopo la finale persa. Farebbe la differenza portarla a casa. PSG? Diciamo la verità: quando metteva insieme le figurine spendendo tantissimo, non ci era simpaticissimo. Ma ha avuto tanti sorteggi sfavorevoli. Ora gioca da squadra, hanno grandi qualità e velocità. L'Inter deve essere brava a palleggiare".