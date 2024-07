Dopo la riunione di lunedì scorso e l'annuncio di Gravina della volontà di convocare un'assemblea del Consiglio federale per la modifica dello Statuto, l'ANSA fa sapere che la Federazione ha fissato la data: l'incontro è programmato per il prossimo 29 luglio alle ore 15. Tra gli argomenti all'ordine del giorno ci sarà l'approvazione del verbale della riunione del 15 luglio e le comunicazioni del presidente, che dovrebbe pronunciarsi in merito al fatidico tema. "Gli altri punti all'odg: informativa del segretario generale; integrazione dell'organico del campionato di Serie B femminile; elezione dei componenti del Consiglio direttivo della Divisione Serie B femminile di competenza del Consiglio Federale". Attese le parole del numero uno della Federazione.