La FIFA ha nominato oggi, lunedì 7 ottobre, Bibiana Steinhaus-Webb come nuova responsabile dell'arbitraggio femminile. Ex arbitro, la tedesca ha avuto una brillante carriera arbitrale che l'ha vista diventare la prima donna a dirigere una finale sia alla Coppa del Mondo femminile che al Torneo olimpico di calcio femminile, oltre a partite nella Bundesliga maschile, tra gli altri successi.

Poliziotta di professione, Steinhaus-Webb si è qualificata come arbitro presso la Federazione calcistica tedesca nel 1995. Dieci anni dopo, è diventata arbitro FIFA e ha continuato a dirigere nove competizioni FIFA tra il 2008 e il 2021.

Nel suo nuovo ruolo, la Steinhaus-Webb supervisionerà e guiderà l'ulteriore sviluppo dell'arbitraggio femminile a tutti i livelli, comprese le competizioni femminili FIFA e le iniziative educative, in collaborazione con le associazioni affiliate alla FIFA e le confederazioni.

Commentando la sua nomina, Steinhaus-Webb ha affermato: "Sono entusiasta di entrare a far parte della FIFA e non vedo l'ora di dare un contributo alla crescita costante dell'arbitraggio femminile. La FIFA ha dimostrato un impegno costante nel portare l'arbitraggio al livello successivo come parte integrante del gioco, ed è un onore per me mettere a frutto la mia esperienza e supportare gli arbitri donne in tutto il mondo".

Il Segretario generale della FIFA Mattias Grafström ha aggiunto: "La FIFA rimane impegnata a promuovere la crescita del gioco femminile e a massimizzare l'enorme opportunità di sviluppo che offre. L'arbitraggio è ovviamente una parte fondamentale di tale opportunità e portare figure del calibro e dell'esperienza di Bibiana Steinhaus-Webb contribuirà in modo significativo a questo obiettivo. Non vedo l'ora di lavorare con lei negli anni a venire".

Il presidente del Comitato arbitrale FIFA, Pierluigi Collina, ha commentato: "L'esperienza straordinaria di Bibiana come pioniera del gioco, unita alla sua profonda comprensione delle attuali sfide che devono affrontare le arbitre donne, ci aiuterà enormemente a sviluppare la prossima generazione di ufficiali di gara donne d'élite".

Negli ultimi anni sono stati fatti enormi passi avanti nell'arbitraggio femminile, con traguardi notevoli tra cui Stéphanie Frappart che è diventata la prima donna ad arbitrare una partita della Coppa del Mondo FIFA™ nel 2022 e la nomina di squadre arbitrali miste ai Tornei olimpici di calcio di Parigi 2024.