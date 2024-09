Sarà presente anche Beppe Marotta, presidente dell'Inter, al 'Festival dello Sport 2024', l'evento organizzato dalla Gazzetta dello Sport che andrà in scena in quel di Trento dal 10 al 13 ottobre. La conferma arriva da Gianni Valenti, vice direttore della rosea: "Il parterre per il calcio sarà importante. Dal Pallone d’Oro George Weah a Mario Kempes, e poi Cafu, Fabio Cannavaro, il Milan degli Invincibili di Sacchi e Capello, Gian Piero Gasperini, Gianfranco Zola, Youri Djorkaeff, gli arbitri Orsato e Collina, l’allenatore Francesco Farioli, la difesa della Juve Bonucci-Chiellini-Barzagli. Incontri con campioni, ma anche l’appuntamento con gli Stati Generali del calcio, con Urbano Cairo, Claudio Lotito, Aurelio De Laurentiis, Giuseppe Marotta. E poi un panel internazionale organizzato con la Bocconi, per dibattere sul futuro del calcio. Ma ci verrà a trovare anche Diego Della Valle, già presidente della Fiorentina".

Il filo conduttore di questa edizione sarà 'Nati per vincere', una frase che accomuna campioni del calibro di Carl Lewis, Julio Velasco, Charles Leclerc, Tadej Pogacar, solo per citare alcuni ospiti.