Ci sono anche le riflessioni di Ciro Ferrara nel corso della trasmissione che Dazn dedica la domenica sera al commento del campionato. "Ci sono errori di attenzione e su questo bisogna lavorare - dice l'ex difensore sull'Inter -. La difficoltà di rivincere è nel motivare sempre i giocatori, soprattutto chi non gioca perché abbiamo parlato tante volte di un'Inter che ha due squadre, ma mentre l'anno scorso erano tutti invogliati per la seconda stella, quest'anno se non giocano devi motivarli alla stessa maniera".

I nerazzurri sono forti, secondo Ferrara, anche perché hanno una panchina particolarmente lunga. "Togli Barella e metti Frattesi. Ha preso Taremi e Zielinski. Giocatori di una certa importanza, come rosa è la più attrezzata in Italia. In Europa non metto subito l'Inter ma per come è il calendario della Champions può dare possibilità di arrivare fino in fondo. Lautaro? Si è assunto la responsabilità di un momento delicato. Subito dopo il derby ci può essere questo atteggiamento. Ho apprezzato il sentire che si assume responsabilità che magari non sono nemmeno tutte sue, leggere questa delusione nei suoi occhi".