Anche secondo l'ex difensore di Napoli e Juventus Ciro Ferrara, la Serie A vede una squadra davanti a tutte in questa stagione, come spiega ai microfoni di Sport Mediaset: "Sorprese ce ne possono sempre essere, ma l'Inter in quanto campione d'Italia parte davanti a tutti e tutti cercheranno di batterla. Ma oggettivamente è una squadra ben organizzata e con una rosa importante, ad oggi è un passo davanti alle altre. Poi qualche sorpresa per adesso c'è, come il Torino. Il nostro campionato è sempre molto affascinante da questo punto di vista, speriamo che a metà stagione una squadra non abbia preso il largo sulle altre".