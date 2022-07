Marco Ferrante, ex attaccante di Torino e Inter, si è concesso ai microfoni di Tuttosport per parlare di Bremer, difensore brasiliano conteso sul mercato dai nerazzurri e dalla Juventus.

"Non è detto che se hai fatto bene al Torino puoi replicare al 100% all'Inter: il livello è più alto - le sue parole -. Devi dimostrare di poter alzare l'asticella delle prestazioni, ripartendo da zero. Non sarà facile ma so che giocatore è Bremer e secondo me può farcela".