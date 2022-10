Comode e versatili, le felpe sono un indumento che non conosce crisi e che ben si adatta all’abbigliamento di grandi e piccini in numerose occasioni, non per forza sportive.

In palestra o a scuola, in ufficio oppure in gita, in città o in campagna, allo stadio o in pizzeria, sono l’indumento ideale da portare sempre con sé, perché sono pratiche, informali, ma non per questo non eleganti. E, soprattutto, sono l’indumento che, per eccellenza, è capace di esprimere identità.

Basti pensare ai team aziendali, a quelli sportivi, alle squadre, ma anche ai ragazzi a scuola: il denominatore che li accomuna è una felpa.

Per questo motivo sono sempre molto diffuse - e altrettanto ambite - le felpe aziendali con logo le quali, oltre a essere utili, danno anche quel senso di apparenza a un’azienda, a un brand, a una squadra, che piace sia a chi le regala, sia a chi le indossa.

Inoltre sono economiche e, pertanto, sono il cadeau ideale in diverse occasioni: eventi aziendali, eventi sportivi, inaugurazioni, fiere.

A ciascuno il suo modello

Un altro pregio delle felpe personalizzate, oltre alla loro versatilità, è il loro alto grado di personalizzazione. Si può infatti spaziare con i colori, con i modelli, con la posizione e la grandezza del logo.

E, pertanto, chi vorrà orientarsi verso colorazioni accese e vivaci potrà farlo senza problemi, così come chi vorrà stare sulle tinte sobrie non avrà problemi a intercettare i bianchi, i neri, i grigi, insomma le colorazioni più spente, ma non per questo inefficaci.

Si può poi optare per felpe aziendali con logo con o senza cappuccio, con o senza scritte, con o senza zip, con o senza tasche. E, se si opta per la tasca, anche in questo caso si può spaziare scegliendo il classico modello con la tasca a canguro, oppure preferendo le felpe aziendali con logo con due tasche laterali.

In ogni caso, le felpe aziendali sono l’indumento ideale per trasformare chi le indossa in un ambasciatore del brand. E, se anche non si vuole parlare di ambasciatori, va comunque considerato che si tratta di un indumento che, se scelto secondo una serie di criteri, di sicuro permetterà di accrescere la visibilità della propria azienda.

Come sceglierle