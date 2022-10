Oggi è il giorno del possibile passaggio del turno per l'Inter, che si trova a ospitare il Viktoria Plzen a San Siro. Con una vittoria, i nerazzurri staccherebbero matematicamente il pass per gli ottavi di Champions, ma basterebbe anche fare lo stesso risultato del Barcellona che ospiterà il Bayern al Camp Nou. Insomma, il traguardo è lì, ben visibile. E sarebbe davvero un'impresa visto il livello del gruppo e le premesse con le quali era partita la stagione.

QUI INTER – La notizia è il ritorno tra i convocati di Lukaku, assente da due mesi dai campi di gioco. Big Rom si accomoderà in panchina, recuperato al pari di Gagliardini. E così ai margini resta solo Brozovic, comunque anche lui vicino al rientro. Inzaghi, rispetto al 4-3 di Firenze, dovrebbe rilanciare dall'inizio sia Bastoni che Dumfries, mentre a sinistra rimane vivo il ballottaggio tra Dimarco e Gosens. Calhanoglu confermatissimo in cabina di regia, in attacco ancora il tandem Dzeko-Lautaro.

QUI VIKTORIA PLZEN – I cechi arrivano a San Siro senza troppe pretese e con ancora nessun punto conquistato nel girone. Il tecnico Bilek, peraltro, dovrà fare a meno di tre pedine importanti come Kopic, Kliment e Sykora. Dubbio sul modulo: solito 4-2-3-1 oppure difesa a cinque? Balla la posizione di Holik, di ruolo terzino ma che all'occorrenza può giocare anche più avanzato. Davanti occhio ai due metri della punta Chory.

---