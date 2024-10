Davide Frattesi, al termine di Young Boys-Inter, è uscito zoppicante dal manto sintetico dello stadio Wankdorf Stadion a causa di una tacchettata subita da un avversario durante il match di Champions League, come appurato da FcInterNews.

Tuttavia, almeno per il momento, non è scattato alcun allarme: la botta subita non preoccupa il centrocampista nerazzurro.