Fausto Pizzi, ex giocatore di Inter e Parma, ai microfoni di TMW radio ha rilasciato la sua impressione sul mercato dei nerazzurri: "Il bilancio è positivo, il meglio del mercato l'Inter lo ha fatto con Lukaku e Bellanova. Oggi con Acerbi ha chiuso il cerchio".

L'ex centrocampista dell'Inter poi si è soffermato sulla permanenza di Milan Skriniar all'Inter: "Il ragazzo avrà saputo della proposta del PSG quindi credo che l'Inter dovrà fare qualcosa per non perderlo a parametro zero".

Daniel Rizzo