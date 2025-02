Lautaro Martinez e Thuram, ma non solo. Il risultato dell'Inter di domani sera contro la Fiorentina sarà importantissimo in chiave campionato e i nerazzurri sono consapevoli di dover aggredire con grande personalità la partita. La disfatta del Franchi è già in archivio e il Biscione vuole rifarsi nel migliore dei modi. Aggressione, dinamismo, gestione del possesso e verticalizzazioni estemporanee. Deve tornare l'Inter di Simone Inzaghi che i tifosi nerazzurri hanno potuto conoscere e contemplare l'anno scorso. Una squadra che sa gestire tempi, ritmi e apparati tecnici. Capitalizzando al meglio le occasioni offensive. Insomma, l'operazione riscatto è pronta a partire.