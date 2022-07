L'ex allenatore Eugenio Fascetti è intervenuto ai microfoni di TMW News per commentare i temi più caldi del calciomercato italiano, a partire dal ritorno di Lukaku all'Inter. "Non so se può spostare gli equilibri all'Inter - le sue parole -. Se è il Lukaku di due anni fa, sì. Se è quello dell'anno scorso, no. Quella con Lautaro comunque è una gran bella coppia d'attacco, la più forte in Serie A secondo me".