Oggi tocca al viceallenatore Massimiliano Farris commentare il match vinto per 2-0 contro l'Empoli. L'allenatore in seconda dei nerazzurri parla così a Inter TV: "Non era facile, l'Empoli veniva da tre sconfitte, aveva già perso qui col Milan e non ha mollato mai, ha perso col Bologna temendo testa fino alla fine a una delle squadre più in forma del campionato. Ancora più merito ai ragazzi per l'approccio e per l'applicazione. Secondo noi la squadra ha fatto meglio nel secondo tempo che nel primo dove abbiamo concesso un po' troppo, nel secondo tempo abbiamo serrato ancora meglio i ranghi concedendo il minimo indispensabile. I ragazzi subentrati poi hanno dato il loro contributo".

Arrivate a finalizzare sempre con grande creatività e naturalezza.

"I ragazzi hanno capito quello che serve, cerchiamo aggiustamenti ma in campo vanno loro. Si divertono in allenamento e questo lo riportano in campo, stiamo facendo insieme un percorso straordinario".

Ora servirà mantenere sempre alta la concentrazione nelle prossime otto gare.

"Dobbiamo affrontare squadre che sono nella bagarre per non retrocedere, quindi non sarà facile. Oggi abbiamo concesso un po' di spazio all'Empoli, abbiamo cercato di spiegare come accorciare le distanze. Il nostro primo pensiero è mantenere sempre l'equilibrio".

Mkhitaryan è un uomo ovunque.

"Parlare di lui non dico che è superfluo, è un uomo fantastico e un grande calciatore che ci stiamo godendo. È un piacere vederlo giocare e allenarsi, ma oggi c'è stata una grande prestazione anche di Barella, poi è entrato Asllani e ha puntellato ancora meglio il centrocampo. Questo è un orgoglio per noi".