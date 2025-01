Massimiliano Farris, vice allenatore dell’Inter, analizza così ai microfoni di Inter TV il match vinto per 3-1 contro l’Empoli: “La squadra ha fatto una partita matura, intelligente, con la testa. Questo è positivo in un momento in cui si gioca tanto. Nel primo tempo si poteva fare qualcosa di più rapido, ma abbiamo stancato i centrocampisti dell’Empoli e nel secondo abbiamo sbloccato la gara. Abbiamo sofferto un po’ le ripartenza, nel secondo tempo abbiamo alzato i giri del motore ma anche perché siamo stati bravi a stancare gli avversari”.

Lautaro?

“In questo momento è tornato a fare il suo mestiere che è quello di fare gol, ma non dimentichiamo che Lautaro fa sempre tanto lavoro della squadra. I numeri dicevano che mancava qualche gol nel girone d’andata, ma non è mai mancato dal punto di vista fisico ed emotivo, è un leader”.

In questo momento l’approccio sta facendo la differenza?

“Serve avere l’approccio giusto e non è necessario che sia sempre arrembante, bisognava non perdere equilibrio. Siamo stati bravi ad accelerare nel secondo tempo, anche perché l’Empoli non riusciva più a rincorrerci”.