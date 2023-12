Da giocatore ad allenatore del Como, tutto in poco tempo. Cesc Fabregas, ex centrocampista di Arsenal, Chelsea e Barcellona, è ormai pienamente calato nella nuova realtà lariana, lui che Como, anzi, nello specifico Appiano Gentile, avrebbe potuto viverla da calciatore, visto che quando aveva 15 anni lo voleva l’Inter. Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, l'iberico spiega perché alla fine optò per Londra e i Gunners: "Con la famiglia abbiamo scelto l’Arsenal perché sarei andato in prima squadra".