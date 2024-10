"Amadeus fa fatica, vi sentite?". Incalzato con questa domanda dal Corriere della Sera, Fabio Fazio replica una battuta legata alla fede interista del suo collega conduttore: "Sì certo, ma parliamo soprattutto di figli. Per il resto lo vedo tranquillo, l’ho sentito molto più triste per il derby perso dall’Inter. Ci vuole tempo, la tv è innanzitutto abitudine. Costruire l’abitudine su una rete che non ha mai avuto un game non è immediato, la tv non è trasferimento di pezzi da una parte all’altra, è la costruzione di un racconto".