Michael Fabbri, arbitro della sezione di Ravenna designato per la direzione di Torino-Inter di sabato sera, dirigerà i nerazzurri per la quarta volta in questo campionato: il bilancio è perfettamente in equilibrio, con una vittoria contro l'Hellas Verona, un pareggio, ovvero quello arrivato in maniera alquanto rocambolesca a Salerno, e la sconfitta contro la Lazio all'Olimpico. Sono nove i precedenti di Fabbri con l'Inter: sei vittorie, un pareggio e due sconfitte il bilancio.