La Reggina vola nel segno di Giovanni Fabbian. Il centrocampista classe 2003, di proprietà dell’Inter ma in prestito a Reggio Calabria, ha trascinato oggi la squadra alla vittoria sul campo del Brescia. Il giocatore è stato autore del gol del vantaggio dopo appena 3 minuti (il quinto in 15 presenze) e ha poi regalato a Jeremy Menez l’assist per il definitivo 2-0. Con questo risultato gli amaranto volano al secondo posto a quota 29 punti, tre in meno rispetto alla capolista Frosinone.