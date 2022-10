Momento d'oro per Giovanni Fabbian, centrocampista di proprietà dell'Inter, che in questo avvio di stagione sta facendo parlare di sé grazie ai 4 gol segnati in dieci presenze con la maglia della Reggina, in Serie B: "Per (Filippo, ndr) Inzaghi, per la gente di Reggio, per la mia famiglia e per mio nonno Gabriele - racconta a Cronache di Spogliatoio l'ex canterano nerazzurro -. Mi dice sempre che ho realizzato il suo sogno di diventare calciatore. Negli anni Cinquanta giocava libero ed era anche bravo, così Nereo Rocco cercò di portarlo a Padova. Purtroppo disse di no. Essendo l’unico maschio in una famiglia di sette sorelle doveva badare alla famiglia".

Partito da Rustega, affinatosi al Padova, è volato a Milano dopo aver vinto il campionato Under 15: "Erano quasi trent’anni che il Padova non alzava al cielo quella coppa. Lì ho capito che il calcio sarebbe stato il mio futuro. Dai quattro agli otto anni ho giocato al San Domenico Savio, la squadra del mio paesino, poi mi sono trasferito al Padova. Ricordo ancora il gol del 3-0 realizzato in finale".

Insomma, Fabbian ha sempre avuto il gol nel DNA, infatti non ha impiegato molto tempo per trovare la sua prima gioia tra i professionisti: "L’ho capito soltanto dopo, impossibile spiegare l'emozione provata quando ho segnato al Sudtirol. Ho pensato a quando ho lasciato casa per andare all’Inter. Alle storie di mio nonno su Nereo Rocco. A mia sorella che vuole diventare giudice. A mio padre ‘malato’ di calcio e anche a quella frase di mia madre".