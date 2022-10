Partita incredibile al Granillo, dove la Reggina di Filippo Inzaghi cade per la prima volta tra le mura amiche in questo campionato di Serie B: si impone infatti in trasferta il Perugia di Fabrizio Castori, che si porta avanti di tre reti grazie alla doppietta di Federico Melchiorri e al gol di Giuseppe Di Serio malgrado l'inferiorità numerica dal 53esimo per l'espulsione di Simone Santoro. Ci pensa poi il portiere del Grifo Stefano Gori a frustrare i tentativi amaranto fino agli ultimi quindici minuti di gioco, quando Gabriele Gori prima e Giovanni Fabbian poi provano a riaccendere la speranza della Reggina, che però non completa la rimonta. Vano, quindi, il quarto gol stagionale del centrocampista di scuola Inter, che però si conferma protagonista assoluto della cadetteria.