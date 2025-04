"Per il Milan è la partita dell’anno, nel senso che tutto gira intorno a questa gara ormai. L’Europa è sempre più lontana in campionato, vincendo il match con l’Inter i rossoneri sarebbero in finale di Coppa Italia e potrebbero giocarsi titolo e accesso all’Europa League". Così Filippo Galli presenta il derby di Milano di stasera visto dalla parte del Milan, in un'intervista a Tuttosport. "Certo, non è l’Europa che tutti i tifosi milanisti avrebbero voluto, sarebbe comunque un ripiego rispetto agli obiettivi iniziali", aggiunge Galli.

"Sarà una partita difficile - prosegue -. L’Inter ha perso a Bologna, ma al di là di quello e dell’essere impegnata su più fronti, non credo che i nerazzurri sottovaluteranno il derby. Si tratta sempre di un match che regala stimoli impensabili. Il Milan ha una rosa che può competere nel doppio scontro e nella singola partita con l’Inter, nonostante i nerazzurri ad oggi abbiano dimostrato, visti i risultati ottenuti, di essere più forti. Per i tifosi rossoneri un altro Triplete dell’Inter sarebbe una sofferenza. Chi sarà decisivo? Nell’Inter dico Lautaro, è sempre un giocatore determinante, che risponde sempre presente nelle partite che contano. Spero che nel Milan Leao possa dare un segnale importante rispetto all’esito della gara. Poi occhio a Reijnders e a Pulisic".