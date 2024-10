Intervistato dai giornalisti presenti nella zona mista del Festival dello Sport, l'ex rossonero Filippo Galli ha risposto a proposito della stagione calcistica da poco iniziata, tornando poi anche sul derby della Madonnina vinto dal Milan: "Conte sta dando una grossa impronta al Napoli. Lì davanti poi c'è l'Inter che ha una rosa straordinaria. E attenti alla Juventus di Thiago Motta. Mi auguro che il Milan rientri in fretta nel gruppetto di testa".

La vittoria nel derby ha salvato Fonseca.

"Dopo la vittoria nel derby ci sono state altre due sconfitte, una col Bayer Leverkusen in cui è stata fatta una buona prestazione e un'altra a Firenze contro la Fiorentina in cui ci sono stati dei momenti in cui la squadra non è stata squadra. Sono stati dei passi indietro, speriamo che dopo la sosta si possa ripartire".