L’ex vice allenatore della Nazionale Italiana Alberico Evani ed ex calciatore di Milan e Sampdoria ha rilasciato un’intervista a Tuttomercatoweb. Tra gli argomenti trattati il dualismo per lo scudetto Napoli – Inter: "Sarà bello vedere chi avrà operato meglio. Il Napoli è la squadra da battere, è andato via qualche elemento ma abbiamo visto come l'anno scorso avevano rimpiazzato chi era andato via. L'Inter è forse la più attrezzata per battagliare su tutti i fronti". Alla domanda su Frattesi, ed in particolare se può reggere la certe pressioni, Evani non ha dubbi "Per come lo conosco io credo di sì, è un giocatore moderno che difende e attacca. Ha gamba, è un giocatore completo, un po' come Barella. È un centrocampo interessante, sia perché è italiano, sia perché è giovane e talentuoso".

Daniele Luongo