Curtis Jones è la pedina decisiva con quel tocco sulla punizione di Cole Palmer per il successo dell'Inghilterra all'Europeo U21. Una finale (giocata a Batumi, in Georgia, ndr) al cardiopalma, con la Spagna mai doma e in corsa fino al settimo minuto di recupero, quando Ruiz si fa neutralizzare il penalty da Trafford: il portiere inglese è decisivo anche nelle successive due ribattute. A inizio secondo tempo lo stesso Ruiz si era visto annullare il gol del pari per un offside.