Betsson Group, azienda leader mondiale nel settore gaming sponsor di maglia dell'Inter, si aggiudica 3 premi agli European iGaming Awards tenutisi a Barcellona. Per il brand svedese sono arrivati i seguenti riconoscimenti: 'Most innovative operator', dedicato all’operatore che mostra una cultura dell’innovazione e del miglioramento continuo; 'Best Sustainability Innovation (Operator)', premio consegnato ad un operatore che ha fatto della sostenibilità una parte integrante della propria attività, contribuendo in modo significativo all’ambiente.

Ultimo premio ricevuto è quello per il 'Best Online Casino Operator', che celebra le prestazioni eccezionali e la straordinaria offerta di un operatore di casinò online.