Non solo la Champions League, anche Europa League e Conference League hanno aperto i battenti. In campo subito la Roma di Mourinho che perde 2-1 sul campo del Ludogorets. Nello stesso girone spicca la vittoria del Betis per 0-2 sul campo dell'HJK Helsinki. Vittorie in trasferta anche per Arsenal (1-2 contro lo Zurigo), Royale Union Saint-Gilloise (0-1 contro l'Union Berlino), Braga (0-2 contro il Malmo) e Rennes (1-2 contro l'Aek Lernaca). Pari in Psv-Bodo/Glimt (1-1), vince all'ultimo il Fenerbahce in casa contro la Dinamo Kiev (2-1).

In Conference League pari all'esordio per la Fiorentina di Italiano, fermata 1-1 in casa dalla RFS Riga. Schiacciante vittoria nello stesso girone dei viola per l'Istanbul Basaksehir, vittorioso per 0-4 sul campo dell'Hearts.

I risultati di Europa League:

Ludogorets-Roma 2-1

HJK Helsinki-Betis 0-2

Union Berlino-Royale Union Saint-Gilloise 0-1

Zurigo-Arsenal 1-2

Malmo-Braga 0-2

Aek Lernaca-Rennes 1-2