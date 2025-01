Vince ancora la Lazio di Marco Baroni che batte anche la Real Sociedad e continua a primeggiare nella classifica di Europa League. I padroni di casa aprono la partita immediatamente con il gol di Gila e si ritrovano anche in superiorità numerica per la doppia ammonizione di Aihen Munoz al 30esimo. Due minuti dopo Zaccagni trova il raddoppio e dopo ancora due giri di orologio arriva anche la firma del Taty Castellanos che suggella il 3-0. All’83esimo Barrenetxea accorcia le distanze, ma non basta: finisce 3-1 all’Olimpico ed è festa per i biancocelesti, anche se macchiata dalla perdita di Nuno Tavares uscito per un problema muscolare.

Elfsborg-Nizza 1-0

Francoforte-Ferencvaros 2-0

Lazio-Real Sociedad 3-1

Ludogorets-Midtjylland 0-2

Manchester United-Rangers 2-1

PAOK-Slavia Praga 2-0

RFS-Ajax 1-0

Royale Union-Braga 2-1