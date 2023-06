Dopo l'esordio dei giorni scorsi, esordio infausto per l'Italia di Nicolato che ha, giustamente, lamentato un arbitraggio ingiusto durante la prima gara di ieri contro la Francia, la UEFA ci ripensa e dice sì al VAR per l'Europeo Under 21 appena cominciato. "A causa dei notevoli requisiti logistici di questi progetti - si legge nella nota pubblicata dal massimo organismo europeo calcistico che rende noto il cambio di rotta - è stato stabilito che l'implementazione del VAR per l'Europeo Under 21 inizierà a partire dai quarti di finale. Da segnalare che nella precedente edizione non era stato utilizzato".