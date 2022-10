Milano ha ufficializzato ieri la sua candidatura per gli Europei del 2032. Ma rimane da capire quale sarà lo stadio che ospiterà eventualmente le partite: l'attuale Meazza o il nuovo impianto che si presuppone sarà già operativo in quella data? Questo quando affermano da Palazzo Marino: "Milano si candida con San Siro, ma se ci saranno altre strutture disponibili da qui al 2032 si rivedranno i piani", come confermato anche dalla delibera.