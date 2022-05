Durante l'Integration Heroes Match, la partita di beneficienza organizzata a San Siro da Samuel Eto’o con le stelle del calcio italiano e non solo, Paulo Samuel Eto'o si è concesso ai microfoni di Sky Sport per parlare del suo futuro, dopo l'addio già annunciato alla Juventus.

"Ringrazio l'Italia, i miei amici e tutti voi per questo evento. Stiamo attraversando tutti momenti difficili ed è bello fare qualcosa contro questo mondo pazzo - le sue parole -. Mourinho? Gli faccio gli auguri per la finale, lo amiamo e gli faccio i complimenti per quello che hai fatto con la Roma".