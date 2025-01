Kevis Gjeci, giocatore franco-albanese dell'FC Espaly che ha segnato contro il PSG nella Coupe de France, ha rivelato di essere un grande tifoso dell'Inter: “Dopo la partita contro il PSG ho controllato direttamente il risultato della partita. Peccato che Hakimi fosse assente, volevo chiedergli perché ha lasciato il club".

Si entra, dunque, nel dettaglio del tifo interista: "Il mio idolo? Adriano l'Imperatore. Quando posso vado a vedere l’Inter. Ho un amore profondo per questi colori. È stato mio padre a trasmettermi questa passione. Sono socio di un Inter club in Albania da 6 anni". Un amore, quello di Gjeci, davvero autentico: "Un giorno, dopo la partita con la mia squadra, sono andato a vedere l'Inter anche in finale di Champions contro il City. Una volta sono tornato di notte perché la mattina mi allenavo", ha dichiarato a Gianlucadimarzio.com.