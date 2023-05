Dopo l'assemblea odierna, l'amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo ha spiegato in conferenza stampa la conformazione dei pacchetti previsti per il bando sui diritti tv del massimo campionato italiano a partire dalla stagione 2024/25. Un bando che prevede combinazioni un po' per tutti in gusti, tra esclusive, co-esclusive e addirittura la possibilità di trasmettere incontri in chiaro, alle quali lo stesso De Siervo ha aperto definendole "non più un tabù. Sono otto pacchetti diversi, un bando matrioska con tre configurazioni differenti". Si andrà dalla condivisione piena delle esclusive alla concessione di tre turni ad un unico operatore, fino alla conferma del sistema attuale con tre match in co-esclusiva.

Questo il dettaglio degli otto pacchetti, che potranno avere base triennale, quadriennale o addirittura quinquennale:

MISTA

Pacchetto 1 – 10+3+3 (formula attuale, con tre in co-esclusiva su satellite e su OTT)

Pacchetto 2 – 6+3 (non in esclusiva)+1 (a pagamento o in chiaro)

PRODOTTO

Pacchetto 3 – 9+1 (a pagamento o in chiaro)

Pacchetto 4 – 8+2

Pacchetto 5 – 7+3

Pacchetto 6 – 5+5 (per 35 giornate) + 3 turni interi ad altra emittente

Pacchetto 7 – 10+10 tutte in co-esclusiva

Pacchetto 8 – 9+9 in co-esclusiva + 1 (a pagamento o in chiaro)