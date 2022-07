Finisce in goleada la prima amichevole precampionato dell'Empoli di Paolo Zanetti, che ha superato per 11-0 il Castelfiorentino. Il gol della staffa nella cavalcata di Petroio è firmato da Martin Satriano, entrato nel secondo tempo, che a un minuto dal novantesimo firma l'ultima rete dell'incontro con una perentoria sgroppata nata dopo aver rubato palla furbescamente ad un difensore avversario. In precedenza, l'uruguayano ha messo anche a referto un assist per il gol di Mattia Destro.