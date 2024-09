Dopo la panchina in Coppa Italia contro l'Empoli, match vinto dagli azzurri contro i granata del Torino, Sebastiano Esposito torna titolare nel derby toscano di questo pomeriggio contro la Fiorentina. L'attaccante dell'Inter, in prestito al club dei Corsi, reduce dal gol contro il Cagliari nello scorso turno di campionato, è stato premiato da D'Aversa e compare nell'undici di partenza a fianco di Anjorin, alle spalle del 'cugino' Colombo. Titolare anche l'ex interista Robin Gosens, schierato dal primo minuto come esterno di difesa nella corsia di sinistra della linea a quattro da Raffaele Palladino.

EMPOLI (3-4-2-1): Vásquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Henderson, Grassi, Pezzella; Anjorin, Esposito; Colombo. All. D’Aversa.

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Bove, Cataldi; Colpani, Gudmundsson, Kouame; Kean. All. Palladino.