Dopo aver conquistato la salvezza aritmetica con largo anticipo sulla fine del campionato, l'Empoli - da qui al 1° settembre - diventerà uno dei club più caldi in chiave mercato. Sono tanti, infatti, i giocatori dei toscani in vetrina, molti dei quali seguiti dalle big della Serie A, Fabiano Parisi, Kristjan Asllani e Nedim Bajrami compresi: "Contatti col Napoli? Non lo so, abbiamo la sensazione che abbiamo 8-9 giocatori in prestito e finora più che di mercato vero si parla di pensieri", ha tagliato corto Fabrizio Corsi, presidente degli azzurri, a Radio Kiss Kiss Napoli.