Risultato clamoroso al Gewiss Stadium: il Lecce colpisce ancora una big espugnando Bergamo con un 2-1 cinico a cui l'Atalanta non è riuscita a ribattere. Il vantaggio viene siglato ad inizio gara da Ceesay, poi tanta lotta in mezzo al campo e la truppa di Gasperini non è lucida nello sfruttare le poche occasioni avute in proiezione offensiva. Nella ripresa il raddoppio: Strefezza pesca in area di rigore Blin, che incorna il raddoppio.