"Mi sentivo più fresco, magari perché ho riposato tre giorni fa. Non solo io, ma tutta la squadra era molto carica perché non succede ogni anno che giochi un derby in una semifinale di Champions, l’avevamo preparata bene, eravamo concentrati tutti dal primo all’ultimo minuto e questo alla fine ci ha ripagati" ha detto Edin Dzeko a Uefa.com dopo la bella vittoria di ieri contro i cugini del Milan nella gara d'andata di semifinale di Champions League.

"Chi mi conosce sa che io sono questo, magari non arrivano gol a volte e si parla solo di questo, ma io dò tanto di più, non solo il gol. Per ciò sono sempre contento anche quando non segno, anche oggi che ho segnato ma non ho fatto solo quello ma ho lavorato per la squadra che è ciò che serve".