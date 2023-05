Cosa significa fare gol in un derby di semifinale? Risponde con un sorriso che la dice lunga Edin Dzeko, autore del primo dei due gol segnati questa sera contro il Milan che da Sky viene incalzato sull’eventuale avversario in finale. Ti piacerebbe incontrare il City? "Mi piacerebbe. Lo spero. Diciamo che non stavo pensando così avanti perché c’è ancora una partita di semifinale, l’ultima volta che l’ho disputata l’ho persa quindi ho un brutto ricordo anche se avevo fatto gol in entrambe le partite.

Una semifinale di Champions non la giochi tutti gli anni, tanto più un derby. Siamo stati molto aggressivi dall’inizio, abbiamo cercato di imporre il nostro gioco e siamo stati fortunati a segnare due gol nei primi undici minuti. Poi siamo stati sfortunati nel non riuscire a fare il terzo che ci avrebbe aiutato molto, ma siamo molto soddisfatti per il 2-0".