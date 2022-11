Eroe del Gewiss Stadium, Edin Dzeko parla ai microfoni di DAZN al termine della partita: "L'hanno riaperta loro con un gol su angolo che non deve succedere, ma è il calcio. A parte i primi 30 minuti abbiamo fatto bene. Anziano? Gli anni passano per tutti, è normale che stiano arrivando i miei, ma finché posso darò tutto per l'Inter. Quando stai bene vuoi continuare a giocare, ora la sosta arriva nel momento giusto. Bisogna riposare bene, era importante vincere oggi. E da gennaio vedremo. La conferma? Non me la sto giocando, sto giocando per l'Inter, faccio il mio in allenamento e in partita, se posso dare alla squadra qualcosa, non solo i gol, sono sempre contento. Il Napoli? Forte, ha dimostrato che sta giocando alla grande in campionato e Champions. Ma è lunga, bisogna pensare partita dopo partita, oggi abbiamo vinto e poi riposeremo. Al Napoli penseremo a gennaio".