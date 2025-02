La Roma torna a far sorridere l’Italia e il ranking: batte il Porto per 3-2 e si prende gli ottavi di Europa League. Ad aprire il match sono i portoghesi con Samu che spaventa i giallorossi al 27esimo con un gol che sembra mettere in discesa la qualificazione per i lusitani, ma Dybala non ci sta e al 35esimo mette in pari un risultato che pochi minuti cambia ancora con una doppietta personale che ribalta le sorti di un passaggio del turno che Pisilli suggella al’83esimo con il 3-1 che sembra chiudere le marcature. Al 95esimo inoltrato però Rensch devia un pallone pericoloso e svirgola alle spalle di Svilar riaprendo le speranze della squadra ospite, ma invano: non c’è più tempo, Roma agli ottavi.

Nessuna rimonta per il Galatasaray degli ex ‘italiani’ Mertens e Osimhen, (ancora indisponibili Morata e soprattutto Icardi) che raccolgono soltanto un pareggio casalingo per 2-2 contro l'Alkmaar, risultato che non basta a ribaltare il 4-1 dell’andata: i turchi salutano l’Europa, agli ottavi passano gli olandesi.

Saluta l’Europa League anche il Paok, sconfitto per 2-0 dall’FCSB. Momentaneamente ai supplementari Bodo Glimt-Twente.